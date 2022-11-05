Подозреваемый в поджоге кафе в Костроме признал вину

Фото: Следком

Мужчина, подозреваемый в поджоге кафе "Полигон" в Костроме, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемый в ходе допроса пояснил, что выстрелу из ракетницы его побудил конфликт в заведении.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



Число погибших при пожаре в кафе в центре Костромы увеличилось до 15

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