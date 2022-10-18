Двое подростков заживо сожгли пенсионерку в Свердловской области

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Двое подростков сожгли пожилую женщину в Свердловской области, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

Тело женщины 1953 года рождения с признаками насильственной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов было найдено близ дома на улице 40 лет Октября в Алапаевске.

Эксперты после судебно-медицинского исследования тела погибшей пришли к выводу, что к гибели пенсионерки привели обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей 4-й степени. Следователи установили, что на местную жительницу напали два подростка 16 и 12 лет.

По информации правоохранителей, убийство произошло вечером 16 октября, когда молодые люди гуляли. Увидев жертву, они догнали ее, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили женщину и при помощи спички подожгли.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего из подростков. 12-летний мальчик еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщает издание E1.ru, подростки не состояли на учете в полиции. Оба молодых человека воспитывались в полных семьях. Один из них учился в коррекционной школе.

Также известно, что, когда приятели подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и просить помощи. Подростки сообщили, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды, а сама вышла во двор и увидела пострадавшую. После этого она вызвала полицию.

В СКР по Свердловской области сообщили, что погибшая была избита. Следователи начали работу по сбору и закреплению доказательств. С участием сотрудников отдела криминалистики областного СКР проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу. Происшествие случилось вечером 10 октября. Девочка не вернулась домой после школы. Правоохранители незамедлительно организовали ее поиски. Тело потерпевшей с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома.

Тогда возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.



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