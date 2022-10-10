Найденные в Рязанской области останки принадлежат пропавшей в 2021 году женщине – СК РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Останки женщины, обнаруженной в Рязанской области, принадлежат пропавшей летом 2021 года матери двоих детей Елене Логуновой. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета России.

"В рамках расследования уголовного дела следователи обнаружили останки женщины в Рязанской области. Установлено, что они принадлежат Елене Логуновой, пропавшей без вести в 2021 году", – поделились в СК РФ.

Там добавили, что на данный момент организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. СК запланировал назначить ряд экспертиз.

В сентябре 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат дело об исчезновении Логуновой. По факту пропажи 26-летней женщины возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

21 сентября в эфире одного из федеральных каналов родственники исчезнувшей Логуновой заявили, что муж женщины причастен к ее исчезновению. Кроме того, там прозвучала критика в адрес следствия. Присутствовавшие посчитали, что полицейские не проявили усердие на первоначальном этапе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!