Глава СК РФ поручил доложить об обстоятельствах гибели людей при пожаре в Костроме

Фото: ГУ МЧС по Костромской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей во время пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о произошедшем", – говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Огонь охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров, к утру субботы открытое горение было ликвидировано.

В результате ЧП погибли 15 человек, пятеро из которых задохнулись. Еще пять человек пострадали, они получили легкие травмы, помощь им оказали на месте.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. Сейчас этот человек разыскивается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



Число погибших при пожаре в кафе в центре Костромы увеличилось до 15

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