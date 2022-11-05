Число пострадавших при пожаре в кафе Костромы выросло до девяти

Фото: МЧС России

Число пострадавших в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что такое количество человек обратилось за медпомощью к этому часу. При этом все они находятся на амбулаторном этапе, в стационаре никого нет.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. Также подтвердили информацию о 13 погибших.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. В ликвидации возгорания были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Утром в субботу открытое горение было ликвидировано на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара. Мужчину передали сотрудникам следственного комитета. Сейчас подозреваемого допрашивают. До этого была допрошена директор компании, управляющей сгоревшим заведением.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей.



Число погибших при пожаре в кафе в центре Костромы увеличилось до 15

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