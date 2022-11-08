Жильцов четырехэтажного дома в Томске эвакуировали из-за пожара на крыше

Фото: 70.mchs.gov.ru

Жильцов четырехэтажного дома в Томске эвакуировали из-за возгорания на крыше, сообщает РИА Новости на пресс-службу регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Из дома 35 по улице Кулагина эвакуировали 30 человек, в результате произошедшего никто не пострадал.

Региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании "СОГАЗ" на проспекте Академика Сахарова, 10, в Москве. По данным МЧС, возгорание началось с утеплителя за обшивкой фасада здания. О пострадавших сведения не поступали.



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