Пожар в кафе на горе Ай-Петри в Крыму локализован на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Пожар в кафе в ялтинском поселке "Охотничье" локализован на 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Крыму.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел в кафе на горе Ай-Петри в Крыму. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка. По предварительным данным, в момент возникновения возгорания в кафе никого не было.

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