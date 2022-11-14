15:54Происшествия
"Газель" взорвалась рядом с автозаправкой в Зеленограде
К настоящему времени пожар потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в препятствие в подмосковном Жуковском. После этого машина загорелась. По предварительным данным, за рулем Volkswagen был водитель 2001 года рождения. Он и его пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали.
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