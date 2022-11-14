Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2,5 тыс кв метров

Фото: телеграм-канал ''МЧС России''

Площадь пожара на электромеханическом заводе в Подольске выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, к возгоранию привела аварийная работа электросети, сообщает ТАСС.

"По предварительной версии, причиной возгорания является аварийная работа электросети. Окончательная причина будет установлена по результатам проверки", – поделился собеседник агентства.

ЧП случилось на электромеханическом заводе в подмосковном Подольске – он же бывший завод "Зингер" – в понедельник, 14 ноября. Из здания эвакуировали 150 сотрудников. Изначально площадь пожара доходила до тысячи квадратных метров.

После этого поступила информация, что из огня удалось спасти одного человека. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.

Электромеханический завод загорелся в Подольске

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