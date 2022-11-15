В прокуратуре назвали возможную причину пожара на бывшем заводе "Зингер" в Подольске

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Пожар на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске, по предварительным данным, мог произойти из-за неполадок в работе электрического оборудования или электросети. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

"По предварительной данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подольская городская прокуратура продолжает проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство установит точную причину возгорания.

"В настоящий момент продолжается проливка здания", – добавили в прокуратуре.

Пожар на территории бывшего завода "Зингер" произошел в понедельник, 14 ноября. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 150 работников, в том числе один человек был спасен. В результате пожара никто не пострадал.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Он был локализован на площади 2,8 тысячи "квадратов".

Следственный комитет организовал проверку по факту пожара. Правоохранители определят причины и детали ЧП, а также размер причиненного ущерба.

Пожар в здании бывшего завода в Подольске ликвидирован

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