МЧС сообщило о пожаре в ТЦ "Альбатрос" в Дмитрове

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар произошел в ТЦ "Альбатрос" в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 16:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Дмитров, улица Профессиональная, дом №5", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, спасатели рассказали ТАСС, что возгорание произошло на третьем этаже торгового центра, где находится сауна.

Все посетители оперативно покинули здание. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар локализовали на площади 12 квадратных метров. В 16:55 спасатели ликвидировали открытое горение.

Специалисты проведут проверку, чтобы установить причину пожара.

Ранее пожар произошел в столичном торговом центре "Елоховский пассаж". Пожарные направились к месту ЧП по повышенному рангу сложности. Оперативно они смогли локализовать возгорание на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел на первом этаже. Около 200 посетителей и сотрудников были эвакуированы из торгового центра.



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