Открытое горение в московском ТЦ "Елоховский пассаж" ликвидировано

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Пожарные смогли ликвидировать открытое горение в московском ТЦ "Елоховский пассаж". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Пожарным оперативно удалось локализовать возгорание на площади 20 квадратных метров и ликвидировать открытое горение", – поделился источник.

О пожаре в доме 32 по улице Бауманской стало известно в 14:53.

Специалисты выехали к месту ЧП по повышенному рангу сложности. После прибытия на место происшествия, пожарные увидели черный дым, который шел из здания.

По предварительной информации, возгорание началось на первом этаже. Уточнялось, что несколько человек оказались заблокированы в помещении ТЦ. На данный момент специалисты принимают все необходимые меры для их спасения.

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