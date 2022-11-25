Появились кадры последствий пожара в ТЦ "Елоховский пассаж"

Видео: Москва 24

В Сети появились кадры последствий пожара в торговом центре "Елоховский пассаж". Огонь вспыхнул в киоске с цветами.

На видео показан обгоревший павильон, повсюду разбросаны цветы. Посетителей в ТЦ сейчас не пускают. На месте работают оперативные службы.

Спасатели оперативно потушили пламя и не дали распространиться огню. Отмечается, что вплотную с ТЦ находится детский театр эстрады. По предварительной информации столичного главка МЧС РФ, никто не пострадал.

О происшествии в доме 32 по улице Бауманской сообщалось в 14:53. Пожарные направились к месту ЧП по повышенному рангу сложности. Оперативно они смогли локализовать возгорание на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел на первом этаже. Около 200 посетителей и сотрудников были эвакуированы из торгового центра.

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