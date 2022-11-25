Пожар в московском ТЦ "Елоховский пассаж" полностью потушен

Пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание в московском ТЦ "Елоховский пассаж". Информацией об этом поделился ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

По предварительной информации столичного главка МЧС РФ, пострадавших не обнаружено.

О происшествии в доме 32 по улице Бауманской сообщалось в 14:53. Пожарные направились к месту ЧП по повышенному рангу сложности. Оперативно они смогли локализовать возгорание на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел на первом этаже. Около 200 посетителей и сотрудников были эвакуированы из торгового центра.

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