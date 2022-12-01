СК возбудил уголовное дело после возгорания четырех автомобилей в Волгограде

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в результате возгорания четырех автомобилей в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

В результате утечки газа в одной из машин погиб трехлетний ребенок и пострадал 52-летний мужчина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что четыре машины загорелись на парковке в Советском районе Волгограда. В результате происшествия два автомобиля полностью сгорели, а еще два получили повреждения. Кроме того, в одной из машин нашли два ацетиленовых баллона.



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