В Мордовии обнаружили коробку с двумя новорожденными двойняшками

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Двух новорожденных двойняшек нашли в картонной коробке недалеко от жилого дома в Мордовии. На данный момент осуществляется поиск матери, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике.

29 октября правоохранителям поступила информация от местного жителя о том, что в Краснослободске была обнаружена коробка с двумя девочками, завернутыми в пеленки. Новорожденные появились на свет в течение прошедших суток, утверждают в МВД Мордовии.

Специалисты уголовного розыска республики организовали мероприятия по поиску матери девочек. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Ранее сообщалось, что на окраине Воронежа нашли завернутого в одеяло новорожденного мальчика на автобусной остановке. Ребенка госпитализировали, на данный момент его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Специалисты СК осмотрели место обнаружения мальчика. Они организовали опрос возможных свидетелей. Также следователи расследуют материалы с камер наблюдения для установления личности матери ребенка.

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