Упавший с неба разгонный блок ракеты нашли в Ростовской области

Фото: vk.com/rostov_glavniy

В Константиновске Ростовской области был найден упавший с неба разгонный блок ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.

Ранее в Сети появилась информация о взрыве над городом. Позже глава районной администрации сообщил, что разгонный блок реактивного двигателя ракеты, обнаруженный спасателями, был уничтожен.

Информацию об этом подтвердил источник агентства. Он также добавил, что сведения об обнаруженном объекте были переданы в соответствующие органы.

До этого в Еланском районе Волгоградской области были обнаружены обломки неизвестного объекта. Очевидцы предположили, что это могла быть ракета. В результате падения обломков никто из жителей не пострадал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!