В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть руки в сортировочном цехе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть руки на транспортировочной ленте в цехе по сортировке и фасовке овощей. На фабрике девочка находилась со своей матерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В какой-то момент девочка, оставшись без присмотра, засунула руку в механизм транспортировочной ленты", – сообщили в пресс-службе.

После случившегося ребенка доставили в больницу, откуда и поступило сообщение в полицию о госпитализации девочки.

Дознаватель отдела полиции № 3 Дзержинского района Волгограда приступил к расследованию уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", которое возбудили в отношении директора коммерческой организации.

Ранее сообщалось, что мать пострадавшей на уроке химии под Красноярском рассказала о состоянии дочери. По словам женщины, у девочки было высокое давление, ее сильно трясло.

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