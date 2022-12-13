Мать пострадавшей на уроке химии под Красноярском рассказала о состоянии дочери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Состояние одной из учениц, пострадавших после урока химии в Красноярском крае, было хуже остальных. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на мать школьницы.

По ее словам, у девочки было высокое давление, ее сильно трясло. Женщина добавила, что дочери даже не могли сделать внутривенный укол, поэтому сделали внутримышечный. Кроме того, у ученицы тогда поднялось давление, а после немного село зрение.

Мать отметила, что в больнице некоторые дети стояли на крыльце, их тошнило, а ее дочь лежала на кушетке. В настоящее время девочка чувствует себя в целом неплохо.

Женщина пояснила, что после случившегося обратилась в полицию. Она добавила, что к учителю у нее много претензий. По ее словам, раньше педагог вел сразу пять предметов, а ставки значились за другими преподавателями, сейчас же "пятый раз за год в отпуске".

При этом педагог извинился перед ученицей, но к женщине он не подходил.

"А когда мой ребенок лежал, ее трясло, он не рядом с моей дочерью находился, а бегал по коридору, куда-то звонил и спрашивал, что ему сделать, чтобы избежать ответственности – может, мол, уволиться задним числом?" – подчеркнула женщина.

Вместе с тем она отметила, что школа ее устраивает, как и остальные учителя. При этом она планирует добиваться увольнения директора, напомнив, что это не первый химический опыт, который закончился неудачно. Якобы в марте он уже проводил опыт с парами йода, в результате чего "весь класс был рыжий". По ее словам, позже у детей болела и кружилась голова.

Инцидент на уроке химии произошел еще 15 сентября, однако известно о нем стало недавно. Директор школы и учитель химии Михаил Помогаев показывал опыт, когда в колбе загорелись реактивы, из-за чего произошел взрыв и выделился газ. В результате восьмерых школьников 9-го класса госпитализировали.



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