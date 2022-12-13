Момент взрыва на уроке химии в Красноярском крае попал на видео

Видео: телеграм-канал Kras Mash

Момент взрыва на уроке химии в школе в селе Малый-Имыш Ужурского района попал на видео. Инцидент произошел еще 15 сентября, однако известно о нем стало лишь в декабре, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Директор школы и учитель химии Михаил Помогаев показывал новый опыт, однако в колбе загорелись реактивы, из-за чего произошел взрыв и выделился газ. Восьмерых школьников 9-го класса госпитализировали, так как они почувствовали себя плохо. У них диагностировали токсическое отравление. Трое школьников находились под наблюдением врача.

Директора оштрафовали на 10 тысяч рублей за "Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций". Помогаев также не будет больше вести уроки химии.

В суд был направлен иск о компенсации морального вреда одной ученице.

Ранее сообщалось, что в школе в Нижневартовске произошла поножовщина из-за конфликта учеников. В результате ссоры между учениками 8-го класса один нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.



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