В Нижневартовске уволили директора школы, где произошла поножовщина среди детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Нижневартовске уволена директор школы, где случилась поножовщина среди детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает РИА Новости.

"Директор уволен в связи с происшествием в школе", – сказала собеседница агентства.

Отмечается, что информацию об увольнении классного руководителя подростков, которые участвовали в конфликте, в мэрии не подтвердили, но и не опровергли.

Инцидент произошел 6 декабря в школе № 21. Один из учащихся 8-го класса нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

По словам детского омбудсмена Ханты-Мансийского автономного округа Людмилы Низамовой, причиной инцидента мог стать длительный конфликт между подростками. Она назвала случившееся большой трагедией, поскольку директор и администрация учебного заведения не приняли вовремя меры реагирования.

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