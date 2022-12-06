Врачи рассказали о состоянии подростков после поножовщины в Нижневартовске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Состояние подростков оценивается как тяжелое и средней степени тяжести после поножовщины в школе № 21 в Нижневартовске. Об этом сообщается в телеграм-канале окружной клинической детской больницы.

По данным врачей, двое школьников продолжают лечение в медучреждении. При этом один находится в реанимации, а состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Происшествие случилось около 08:00 6 декабря между учениками 8-го класса. В результате ссоры школьников 14-летний подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела сверстнику.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").



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