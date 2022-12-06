Стала известна причина нападения школьника с ножом на одноклассника в ХМАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Причиной нападения ученика в нижневартовской школе на одноклассника мог стать длительный конфликт между мальчиками, сообщила "Ленте.ру" детский омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Низамова.

Она подчеркнула, что об этом говорят знакомые с ситуацией люди. Уполномоченный по правам ребенка добавила, что о проблемах в школе известно давно. Случившееся она назвала большой трагедией, поскольку директор и администрация учебного заведения не приняли вовремя меры реагирования.

"На проблемы этой образовательной организации и, в частности, в этом классе я обращала внимание школы и департамента образования города Нижневартовска еще в сентябре текущего года. Ко мне обращалась мама одного из учеников класса по конфликтной ситуации, но не между этими мальчиками, а по иной конфликтной ситуации", – пояснила она.

Низамова считает, что у руководства школы не было желания увидеть системные ошибки и проблемы, о которых сообщал родитель. Детский омбудсмен ХМАО добавила, что произошедшая ситуация подразумевает уголовную ответственность даже в таком возрасте, в котором находится один из ребят. Однако прежде всего нужно изучить все обстоятельства, в том числе психоэмоциональное состояние нападавшего ребенка.

"В этой ситуации я усматриваю в первую очередь ответственность образовательной организации за создание такой небезопасной для наших детей среды. К сожалению, с этими ситуациями образовательные организации зачастую не справляются", – заключила она.

Ученица школы в Нижневартовске в свою очередь рассказала, что причиной конфликта мог стать буллинг, сообщает "Газета.ру". Она призналась, что одноклассники издевались над нападавшим, однако ранее он не отвечал на их провокации. Девочка добавила, что сам мальчик добрый и безобидный, ни разу не дрался и не стоял на учете.

"Его гнобила группа пацанов, а мальчик, которого он пырнул, особенно издевался. Знаю, что он спокойный был, на провокации не отвечал. Скорее всего, это был необдуманный поступок на почве стресса и неустойчивости", – считает она.

Инцидент между учащимися 8-го класса произошел утром 6 декабря в школе № 21 в Нижневартовске. В результате один нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу выяснить причины и уточнить обстоятельства произошедшего.

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