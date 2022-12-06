Ученик нанес ножевое ранение сверстнику в школе в Югре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьника доставили в больницу в Нижневартовске после конфликта с другим учеником, сообщает ТАСС.

Инцидент между учащимися 8-го класса произошел утром 6 декабря в школе № 21. В результате один нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, при этом образовательный процесс продолжается. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу выяснить причины и уточнить обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи начали проверку после гибели школьника на юге столицы. Ребенка доставили в ГКБ имени Юдина из спортивного зала школы № 1279 "Эврика". В 19:24 он умер в отделении реанимации и интенсивной терапии № 2.

При осмотре тела школьника видимых телесных повреждений не обнаружили. Следственный комитет проверяет наличие признаков преступления по статье "Убийство".

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