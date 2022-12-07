Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на школьника в Нижневартовске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения школьника на своего сверстника в школе Нижневартовска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления прокуратуры.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о халатности.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия, охрана жизни и здоровья учащихся во время пребывания в школе, что послужило совершению преступления на территории учебного заведения", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 6 декабря между учащимися 8-го класса в школе № 21. В результате один нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу выяснить причины и уточнить обстоятельства произошедшего.

До этого следователи начали проверку после гибели школьника на юге столицы. Ребенка доставили в ГКБ имени Юдина из спортивного зала школы № 1279 "Эврика".



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