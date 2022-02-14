Власти Петербурга обвинили в подлоге уволившуюся из-за чтения Хармса учительницу

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Учительница Серафима Сапрыкина, которую якобы заставили уволиться из-за чтения стихов Хармса и Введенского, при трудоустройстве совершила подлог, предоставив недостоверные данные о себе. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.
"До прихода в школу Серафима меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт. <...> Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные. Она сознательно шла на подлог", – написала чиновница.
Она отметила, что девушку раньше звали Сима Чингизовна Казимова, у нее за плечами уголовное дело и судимость за поножовщину.
Потехина также коснулась вопроса чтения в школе стихов репрессированных поэтов. По ее словам, как Хармс, так и Введенский входят в школьную программу, поэтому запретить их чтение невозможно. Вице-губернатор отметила, что Сапрыкина знала бы об этом, если бы действительно была учителем.
Ранее учительница гимназии № 168 Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина рассказала в соцсетях, что ее заставили уволиться после того, как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского. Директор учреждения якобы назвала последних пособниками фашистов и врагами народа, попросив Сапрыкину написать заявление по собственному желанию.
Позже директор заявила, что никто в гимназии поэтов "фашистами" и "врагами народа" не называл. А замечание педагогу сделали из-за того, что она самовольно изменила тему урока, не согласовав это с руководством. По ее словам, учительница уволилась по собственному желанию, так как нашла другую работу.
После скандала Сапрыкину пригласили в качестве гостьи на фестиваль "Книжный маяк Петербурга", сообщает РИА Новости. На пресс-конференции, посвященной мероприятию, писатель Михаил Казиник назвал девушку большим поэтом и продолжателем "традиции великой поэзии женщин".
Он отметил, что история учительницы напоминает ему судьбу Иосифа Бродского, а также добавил, что сегодня женщины не владеют словом на том уровне, на каком владеет Сапрыкина.
В Петербурге уволили учительницу за чтение стихов Хармса
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