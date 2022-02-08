В РФ предложили учредить должность уполномоченного по правам учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России должность уполномоченного по правам учителей. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС.

"В связи с последними событиями в одной из школ Санкт-Петербурга прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения в России должности уполномоченного по правам учителей. В настоящий момент педагогическое сообщество оказалось беззащитным перед реалиями современной жизни, эту ситуацию пора менять", – отметил парламентарий.

По его словам, сегодня педагоги нуждаются в защите, поскольку их третируют по поводу и без повода, несмотря на их вклад в образование детей. Каждый учитель по-своему выстраивает коммуникацию с учениками, однако любое отхождение от канонов преподавания сулит им серьезные риски, заметил Чернышов. Он подчеркнул, что зачастую при возникновении спорных ситуаций учителям не к кому обратиться: директор может уволить, а чиновники обычно замалчивают конфликты.

Ранее учительница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина рассказала в Facebook, что ее попросили уволиться, после того как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа.