Читавшая Хармса учительница из Петербурга не планирует возвращаться в школу после скандала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учитель из Санкт-Петербурга, уволившаяся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, не планирует возвращаться к педагогической работе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства просвещения России.

"Педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе", – заявили в ведомстве.

Ранее учительница гимназии № 168 Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина рассказала в соцсетях, что ее заставили уволиться после того, как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского.

По словам педагога, директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором назвала поэтов пособниками фашистов и врагами народа. После этого Сапрыкину попросили написать заявление по собственному желанию.

Директор гимназии Светлана Лебедева заявила, что никто в образовательном учреждении поэтов "фашистами" и "врагами народа" не называл. А замечание педагогу сделали из-за того, что она самовольно изменила тему урока, не согласовав это с руководством.

Лебедева добавила, что Сапрыкина уволилась по собственному желанию, потому что нашла другую работу.