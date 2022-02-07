Подробности скандала с увольнением педагога из Петербурга за чтение Введенского и Хармса

Педагог – организатор гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина рассказала, что ее заставили уволиться из-за чтения на уроке стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, директор учреждения разозлилась на такой выбор поэтов, так как она считает их "врагами народа". Разобраться в этой истории призвали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр просвещения Сергей Кравцов. Расскажем, что о ситуации говорят коллеги Сапрыкиной и почему не все поверили ее словам.



Даниил Хармс. Фото: РИА Новости

Стихи "пособников фашистов"?

На своей странице в Facebook Сапрыкина поделилась, что конфликт с директором гимназии Светланой Лебедевой из-за творчества Введенского и Хармса случился еще в декабре 2021 года. Педагог написала, что не поднимала эту историю раньше, потому что смалодушничала и испугалась.



Поэт Александр Введенский был арестован по доносу и обвинен в контрреволюционной агитации. Он скончался в 1941 году в возрасте 37 лет во время этапа из Харькова в Казань. Даниила Хармса арестовали в 1941 году по доносу и обвинили в распространении клеветнических и пораженческих настроений. Через год он умер в тюрьме "Кресты" в возрасте 36 лет. Оба поэта в 60-е годы были реабилитированы.



Сапрыкина утверждает, что руководитель гимназии приказала ей уволиться за чтение стихов репрессированных поэтов ученикам 10-го класса. Лебедева якобы назвала Хармса и Введенского "врагами народа" и "пособниками фашистов".





Серафима Сапрыкина Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях".

По словам Сапрыкиной, директор поставила ей два условия: или добровольный уход, или увольнение по статье об утрате доверия. При этом, говорит педагог, завуч гимназии знала об уроке со стихами Введенского и Хармса и была в восторге от этой идеи. Однако на совещании по скандальному занятию она просто промолчала и никак не поддержала учительницу, уверяет Сапрыкина.



Фото: facebook.com/Серафима Сапрыкина

Уйти не вынуждали?

Ситуация с увольнением Сапрыкиной дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что всю информацию об этой истории необходимо перепроверить.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее – дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что ведомство проверит информацию об увольнении Сапрыкиной. При этом учителя следует восстановить в правах, указал он.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", – сказал Кравцов.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал ситуацию дикостью и безумием. По его словам, происходящее находится далеко за гранью.

Не в восторге и известный советский и российский педагог Евгений Ямбург. В беседе со "Звездой" он назвал ситуацию гнусной и позорной. Он высказал опасения, что подобные истории могут стать типическими.

"То, что 80-летняя директриса уволила учительницу, которая старшеклассникам читала Хармса и Введенского, поскольку они "враги" и "правильно их уничтожили", это полный позор, это полная педагогическая деменция", – считает Ямбург.

На слова о Введенском и Хармсе как о "врагах народа", которые якобы произнесла директор гимназии, обратили внимание в музее истории ГУЛАГа. На его странице в Instagram появилось сообщение, в котором Светлану Лебедеву пригласили посетить экспозиции учреждения.

"Музей истории ГУЛАГа приглашает директора гимназии № 168 Светлану Лебедеву посетить экспозицию музея и готов оплатить проезд и проживание за свой счет. И, конечно, мы всегда рады провести экскурсию всем, кто сомневается в репрессиях или считает, что место этой величайшей трагедии в истории нашей страны "на богемных кухнях", – подчеркнули в музее.

Однако зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил "Говорит Москва", что история педагога из Петербурга – вранье.

"Судя по информации из Санкт-Петербурга, эта учительница просто всех обманула, налгала. Конечно, никто не запрещает читать Введенского и Хармса. Это абсолютное вранье. Просто стыдно, что учительница из провинции позволяет себе так нагло лгать о петербургских традициях образования", – уверен Милонов.

По его мнению, за свои слова Сапрыкина должна извиниться. Милонов убежден, что этим постом педагог хотела обратить на себя внимание зарубежных стран.



Фото: facebook.com/Серафима Сапрыкина

"Ей сказали, что не вовремя"

Директор гимназии Светлана Лебедева отрицает, что негативно отзывалась о Введенском и Хармсе.





Светлана Лебедева директор школы Никаких фраз, что Хармс и Введенский – "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было.

В администрации Центрального района, в ведении которого находится гимназия, отметили, что Сапрыкина самовольно поменяла тему урока, не согласовав это с руководством гимназии. После этого директор провела с педагогом беседу, чтобы педагог придерживался учебного плана и согласовывал все изменения. Там добавили, что учителя никто не вынуждал увольняться, а заявление она написала по собственному желанию, подчеркнули в администрации.

Одна из сотрудниц гимназии № 168 в беседе с РЕН ТВ рассказала, что Сапрыкина работала в учреждении примерно полгода. Она занималась школьным музеем и библиотекой, отметила коллега. Она также заявила, что Сапрыкину никто не увольнял.





преподаватель гимназии № 168 в Петербурге Ее не увольняли, она ушла сама. С ней был разговор в неделю, когда отмечали контрнаступление под Москвой. Она провела так называемый флешмоб. Ей сказали, что не вовремя, не надо это делать сейчас. Ей сказали, до конца учебного года у вас есть выбор остаться или уйти.

Один из учеников гимназии рассказал, что на классных часах Сапрыкина вела себя сдержанно и патриотично.

"Она никогда не выглядела так, будто поддерживает фашизм или нацизм. Она была спокойной и доброй. <...> Мне кажется, что мы все недостаточно знаем о ситуации, чтобы конкретно судить о данном происшествии. Может, это не первый случай", – предположил ученик гимназии.

По его словам, руководство учреждения часто подвергается критике. Он утверждает, что родители учеников недовольны некомпетентностью педагогов, несменяемостью директора, состоянием столовой и потолков гимназии и требованиями к школьной форме.

