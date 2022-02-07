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Общество

07 февраля, 19:46

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Подробности скандала с увольнением педагога из Петербурга за чтение Введенского и Хармса

Запретный поэт? Педагога из Петербурга затравили за чтение ученикам стихов Хармса
образование общество регионы

Педагог – организатор гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина рассказала, что ее заставили уволиться из-за чтения на уроке стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, директор учреждения разозлилась на такой выбор поэтов, так как она считает их "врагами народа". Разобраться в этой истории призвали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр просвещения Сергей Кравцов. Расскажем, что о ситуации говорят коллеги Сапрыкиной и почему не все поверили ее словам.

Даниил Хармс. Фото: РИА Новости

Стихи "пособников фашистов"?

На своей странице в Facebook Сапрыкина поделилась, что конфликт с директором гимназии Светланой Лебедевой из-за творчества Введенского и Хармса случился еще в декабре 2021 года. Педагог написала, что не поднимала эту историю раньше, потому что смалодушничала и испугалась.

Поэт Александр Введенский был арестован по доносу и обвинен в контрреволюционной агитации. Он скончался в 1941 году в возрасте 37 лет во время этапа из Харькова в Казань. Даниила Хармса арестовали в 1941 году по доносу и обвинили в распространении клеветнических и пораженческих настроений. Через год он умер в тюрьме "Кресты" в возрасте 36 лет. Оба поэта в 60-е годы были реабилитированы.

Сапрыкина утверждает, что руководитель гимназии приказала ей уволиться за чтение стихов репрессированных поэтов ученикам 10-го класса. Лебедева якобы назвала Хармса и Введенского "врагами народа" и "пособниками фашистов".

Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях".
Серафима Сапрыкина

По словам Сапрыкиной, директор поставила ей два условия: или добровольный уход, или увольнение по статье об утрате доверия. При этом, говорит педагог, завуч гимназии знала об уроке со стихами Введенского и Хармса и была в восторге от этой идеи. Однако на совещании по скандальному занятию она просто промолчала и никак не поддержала учительницу, уверяет Сапрыкина.

Фото: facebook.com/Серафима Сапрыкина

Уйти не вынуждали?

Ситуация с увольнением Сапрыкиной дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что всю информацию об этой истории необходимо перепроверить.

Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее – дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что ведомство проверит информацию об увольнении Сапрыкиной. При этом учителя следует восстановить в правах, указал он.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", – сказал Кравцов.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал ситуацию дикостью и безумием. По его словам, происходящее находится далеко за гранью.

Не в восторге и известный советский и российский педагог Евгений Ямбург. В беседе со "Звездой" он назвал ситуацию гнусной и позорной. Он высказал опасения, что подобные истории могут стать типическими.

"То, что 80-летняя директриса уволила учительницу, которая старшеклассникам читала Хармса и Введенского, поскольку они "враги" и "правильно их уничтожили", это полный позор, это полная педагогическая деменция", – считает Ямбург.

На слова о Введенском и Хармсе как о "врагах народа", которые якобы произнесла директор гимназии, обратили внимание в музее истории ГУЛАГа. На его странице в Instagram появилось сообщение, в котором Светлану Лебедеву пригласили посетить экспозиции учреждения.

"Музей истории ГУЛАГа приглашает директора гимназии № 168 Светлану Лебедеву посетить экспозицию музея и готов оплатить проезд и проживание за свой счет. И, конечно, мы всегда рады провести экскурсию всем, кто сомневается в репрессиях или считает, что место этой величайшей трагедии в истории нашей страны "на богемных кухнях", – подчеркнули в музее.

Однако зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил "Говорит Москва", что история педагога из Петербурга – вранье.

"Судя по информации из Санкт-Петербурга, эта учительница просто всех обманула, налгала. Конечно, никто не запрещает читать Введенского и Хармса. Это абсолютное вранье. Просто стыдно, что учительница из провинции позволяет себе так нагло лгать о петербургских традициях образования", – уверен Милонов.

По его мнению, за свои слова Сапрыкина должна извиниться. Милонов убежден, что этим постом педагог хотела обратить на себя внимание зарубежных стран.

Фото: facebook.com/Серафима Сапрыкина

"Ей сказали, что не вовремя"

Директор гимназии Светлана Лебедева отрицает, что негативно отзывалась о Введенском и Хармсе.

Никаких фраз, что Хармс и Введенский – "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было.
Светлана Лебедева
директор школы

В администрации Центрального района, в ведении которого находится гимназия, отметили, что Сапрыкина самовольно поменяла тему урока, не согласовав это с руководством гимназии. После этого директор провела с педагогом беседу, чтобы педагог придерживался учебного плана и согласовывал все изменения. Там добавили, что учителя никто не вынуждал увольняться, а заявление она написала по собственному желанию, подчеркнули в администрации.

Одна из сотрудниц гимназии № 168 в беседе с РЕН ТВ рассказала, что Сапрыкина работала в учреждении примерно полгода. Она занималась школьным музеем и библиотекой, отметила коллега. Она также заявила, что Сапрыкину никто не увольнял.

Ее не увольняли, она ушла сама. С ней был разговор в неделю, когда отмечали контрнаступление под Москвой. Она провела так называемый флешмоб. Ей сказали, что не вовремя, не надо это делать сейчас. Ей сказали, до конца учебного года у вас есть выбор остаться или уйти.
преподаватель гимназии № 168 в Петербурге

Один из учеников гимназии рассказал, что на классных часах Сапрыкина вела себя сдержанно и патриотично.

"Она никогда не выглядела так, будто поддерживает фашизм или нацизм. Она была спокойной и доброй. <...> Мне кажется, что мы все недостаточно знаем о ситуации, чтобы конкретно судить о данном происшествии. Может, это не первый случай", – предположил ученик гимназии.

По его словам, руководство учреждения часто подвергается критике. Он утверждает, что родители учеников недовольны некомпетентностью педагогов, несменяемостью директора, состоянием столовой и потолков гимназии и требованиями к школьной форме.

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