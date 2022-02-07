Ученик рассказал об учительнице, которую уволили за чтение стихов Хармса

16:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученик гимназии № 168 в Санкт-Петербурге рассказал об учительнице, которую уволили за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.
Школьник отметил, что уволенная учительница работала в библиотеке и иногда проводила тематические классные часы. По его словам, на мероприятиях она вела себя сдержанно и патриотично.
"Она никогда не выглядела так, будто поддерживает фашизм или нацизм. Она была спокойной и доброй. <...> Мне кажется, что мы все недостаточно знаем о ситуации, чтобы конкретно судить о данном происшествии. Может, это не первый случай", – сказал учащийся "Газете.ру".
При этом, по его словам, руководство гимназии часто критикуют. В частности, родители жалуются на некомпетентность педагогов, несменяемость поста директора, состояние столовой и потолков здания, а также на требования к школьной форме.
Ранее учительница Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что ее попросили уволиться из гимназии после того, как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского.
По словам педагога, директор образовательного учреждения собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа. После этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.
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