Школьница оказалась в больнице после урока физкультуры в Новосибирске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Школьница оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры в Новосибирске, сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел 28 ноября в школе № 145 в Первомайском районе. По словам сестры пострадавшей, на спину 12-летней девочке прыгнул мальчик. Шестиклассницу госпитализировали. Девушка утверждает, что школа не вызвала скорую помощь. Семье пришлось отвезти ее в больницу самостоятельно.

"Вчера в 15:00 мне позвонили из школы, потому что мама на работе и не могла за ней прийти: "Приходите, забирайте ее. У нее, скорее всего, сломана спина". Я ответила: "В смысле приходите, забирайте? Вы можете скорую вызвать?" Она сказала: "Нет, приходите, забирайте, дома вызовете скорую", – рассказала Екатерина.

Она добавила, что сестра не может ни ходить, ни стоять. По ее словам, все произошло на уроке физкультуры. Учитель оказал пострадавшей первую помощь.

"Школа боится какой-то огласки. Прыгнул ей сверху на спину мальчик, очень сильно и, по предварительным данным, сломал два позвонка, у нее сложный перелом спины", – добавила девушка.

В школе № 145 подтвердили, что ребенок сломал позвоночник, но комментировать инцидент пока не стали.

Еще одна трагедия произошла в Новосибирске 15 ноября. В бассейне школы № 197 во время урока физкультуры второклассница оказалась в воде без сознания. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Спасти девочку не удалось.

По данному факту было возбуждено дело. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура региона.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!