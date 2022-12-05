Несколько детей пострадали в результате нападения с ножом в школе в ФРГ

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Неизвестный мужчина напал на двух учениц начальной школы в немецкой земле Баден-Вюртемберг и скрылся, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Нападение произошло в коммуне Иллеркирхберг, когда девочки шли в школу. Они тяжело ранены. Очевидцы сразу вызвали полицию и службу спасения. Девочкам на месте оказали помощь и доставили их в больницу.

Сообщается, что злоумышленник скрылся в помещении для беженцев, при этом сведений о том, что он там проживает, нет. Полиция окружила здание, взяла его штурмом и задержала всех жильцов. Причины нападения выясняются.

Ранее следователи организовали проверку после обнаружения тела 11-летнего мальчика в одной из квартир в Ногинске. Известно, что ребенок страдал от тяжелых хронических заболеваний. Он скончался еще две недели назад. Мать мальчика рассказала, что не знает, из-за чего он умер. Она также объяснила свое двухнедельное молчание испугом и помутнением.

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