Первый в Великобритании космический старт стал неудачным

Фото: AP Foto/Matt Hartman

Первый за историю запуск космических спутников с территории Великобритании окончился неудачей. Об этом со ссылкой на заявление компании Virgin Orbit, которой принадлежала ракета-носитель со спутниками, сообщает ТАСС.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", – заявили в Virgin Orbit.

Согласно ранее анонсированному плану, ракета-носитель должна была доставить на орбиту девять спутников. При этом на необходимую высоту ее подняли с помощью модернизированного самолета Boeing 747.

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