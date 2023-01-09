Запуск ракеты SpaceX с партией спутников связи OneWeb перенесли на сутки

Фото: nasa.gov

Запуск ракеты Falcon 9 с партией 40 британских спутников связи OneWeb перенесли на сутки. Об этом сообщает компания SpaceX.

Теперь запуск планируют осуществить в 23:50 по времени Восточного побережья США (в 07:50 по московскому времени) 9 января.

Ракета должна стартовать с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее сообщалось, что телескоп NASA "Джеймс Уэбб" зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая находится в 220 миллионах световых лет от Земли. Исследование проводили в рамках проекта GOALS, который изучает рождение звезд, рост черных дыр и другие параметры.



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