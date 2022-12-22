Фото: webb.nasa.gov

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая находится в 220 миллионах световых лет от Земли, сообщает портал Phys.org со ссылкой на пресс-релиз Европейского космического агентства (ЕКА).

Исследование проводилось в рамках проекта GOALS, который изучает рождение звезд, рост черных дыр и другие параметры в четырех сливающихся светящихся инфракрасных галактиках.

Спиральная галактика NGC 7469 относится к объектам, содержащим активное ядро галактики (АЯГ), которая представляет собой яркую центральную область, где преобладает свет, излучаемый пылью и газом, попадающими в черную дыру галактики. Эта галактика предоставляет астрономам уникальную возможность изучить взаимосвязь между АЯГ и активностью рождения звезд.

Ученые смогли получить изображения и спектрограммы спиральной галактики в созвездии Пегаса с беспрецедентной детализацией при помощи приборов MIRI, NIRCam и NIRSpec. Кроме этого, приборы обнаружили новые молодые скопления, в которых зарождаются звезды. Там же формируются очаги теплого, турбулентного молекулярного газа и свидетельства разрушения мелкой пыли. Эти факторы являются доказательствами того, что АЯГ воздействует на межзвездную среду.

Ученым с Земли уже удавалось зафиксировать сильно ионизированный рассеянный атомный газ, который вырывается из ядра со скоростью примерно 6,4 миллиона километров в час, однако телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел его в деталях.

Ранее телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал скоплений межзвездного газа и пыли. Оно скрывается в туманности Орел, примерно в семи тысячах световых лет от Земли.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!