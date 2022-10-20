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Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел "Столпы творения"

Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел "Столпы творения"

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Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал скоплений межзвездного газа и пыли. NASA поделилась снимками явления под названием "Столпы творения". Оно скрывается в туманности Орел, примерно в семи тысячах световых лет от Земли.

На предыдущих изображениях, которые телескоп впервые сделал в 1995 году и повторил через 10 лет, скопления были похожи на массивные горы, отметили ученые. Однако столпы, как оказалось, проницаемы и в ближнем инфракрасном свете кажутся полупрозрачными.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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