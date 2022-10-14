Ученый оценил опасность приближения более 30 тысяч астероидов к Земле

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Сближающиеся с Землей астероиды в настоящее время не представляют опасности для человечества, но требуют наблюдения. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее в NASA сообщили, что количество опасных астероидов, которые сближаются с Землей, по подсчетам специалистов, уже превысило 30 тысяч.

По словам Дмитрия Вибе, ни один из этих астероидов не летит к Земле.

"Корректнее говорить, что это астероиды, способные сближаться с Землей. То есть существует возможность сближения этих астероидов с Землей, но она вовсе не обязательно реализуется. Просто их орбиты располагаются не очень далеко от орбиты Земли", – объясняет он.

Специалисты выделили эти астероиды, чтобы периодически вести за ними контрольные наблюдения, уточнил эксперт.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Это просто группа тел, которые нуждаются в нашем контроле. Не потому, что они прямо сейчас опасны, но они где-то рядом с нами летают и теоретически не исключено, что в каком-то отдаленном будущем они будут представлять собой уже какую-то более конкретную угрозу.

Ранее в грунте астероида Рюгу были найдены аминокислоты, которые могут свидетельствовать о существовании жизни вне Земли. Их обнаружил японский зонд "Хаябус-2".



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