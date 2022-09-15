Пролетевший низко метеор испугал жителей Великобритании – СМИ

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Фото: depositphotos/paulfleet
Жители Великобритании заявили, что видели метеор, который пролетел настолько низко, что его можно было услышать. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, многие очевидцы были шокированы происходящим. По их словам, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер, был слышен громкий хлопок.
По данным организации UK Meteor Network, которая занимается сбором данных о метеорах, специалистам поступило более 200 обращений.
"Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии", – говорится в сообщении UK Meteor Network в Twitter.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили астероид, который потенциально может столкнуться с Землей 4 июля 2023 года. Небесное тело получило наименование 2022 AE1. Его выявили в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США.
Астероид имеет в диаметре около 70 метров. Скорость его движения составляет 19,83 километра в секунду. Возможность столкновения объекта с Землей оценивается как 1 шанс к 1 700.
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