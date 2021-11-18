Очевидцы опубликовали кадры падения яркого космического объекта, замеченного в России

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Записи с камер и видеорегистраторов, на которых запечатлен пролет в небе крупного метеорита, опубликовали жители Пермского края, Удмуртии и еще нескольких регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости

По словам руководителя пермского астроклуба "Телескоп" Сергея Полищука, речь идет о метеорите размером около метра. Мужчина добавил, что было ощущение, будто он падал прямо на Землю.

Явление также прокомментировал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин. По его словам, метеор был приблизительно размером с ладонь, а его части рассыпались на большой высоте, поэтому не могли оказаться на Земле. Сурдин считает, что для людей метеорит не представлял опасности.

Как предполагает крымский астроном Александр Якушечкин, объект является частью метеорного потока Леониды, который можно наблюдать в эти дни.

Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.