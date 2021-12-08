В небе над Сочи заметили метеор

Он пояснил, что метеор – слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. Если же небесное тело по яркости напоминает Венеру и ярче, то его называют болидом.
"Он не только яркий, у него длинный шлейф появляется, потом вспышка, что и видно на видео, вспышка расширяется, это значит, что произошло полное разрушение. И дальше пошел тоненький след", – отметил Иванов.
По его словам, небесное тело пролетело в восточной – юго-восточной части Сочи. Предполагается, что это явление связано с сезоном мощного метеорного потока под названием Геминиды. Он действует с 4 по 17 декабря, а его пик придется на 14 декабря.
Ранее жители Земли могли увидеть метеорный поток Леониды. Он достиг пика активности в ночь с 17 на 18 ноября. Леониды являются наиболее известным метеорным потоком, который земляне наблюдают уже более 3 800 лет. Свое название они получили от созвездия Льва, из области которого вылетают метеоры.
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