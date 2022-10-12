Ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту спутник AngoSat-2

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок "ДМ-03" с телекоммуникационным спутником AngoSat-2, который построила Россия для Анголы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно плану, блок должен совершить три включения своего маршевого двигателя, после чего спутник будет доставлен на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров. Вывод AngoSat-2 на целевую орбиту ожидается в 00:44 по московскому времени.

Ранее глава министерства связи Анголы Мариу Оливейра рассказал, что телекоммуникационный спутник AngoSat-2 будет способен охватить не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы. Предполагается, что он проработает 15 лет. РФ и Ангола пришли к договоренности о создании нового российско-ангольского спутника весной 2018 года, поскольку связь с Angosat-1 была потеряна.



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