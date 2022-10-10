Спутник "Глонасс-К" выведен на орбиту – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", сообщает Минобороны РФ.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 октября в 05:52 по московскому времени. В установленное время она успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К".

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация пока не давала партнерам по МКС официального предупреждения о планах выхода из проекта, этот процесс будет запущен после 2024 года.

По его словам, выход из проекта МКС уже утвержден. Он напомнил, что об этом было доложено Владимиру Путину. При этом Борисов подчеркнул, что вопросы международной политики не должны затрагивать совместные проекты на орбите.



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