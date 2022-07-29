Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года – Борисов

Фото: depositphotos/3DSculptor

"Роскосмос" пока не давал партнерам по МКС официального предупреждения о планах выхода из проекта, этот процесс будет запущен после 2024 года, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году – все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Борисова, выход из проекта МКС уже утвержден. Он напомнил, что об этом было доложено Владимиру Путину. При этом Борисов подчеркнул, что вопросы международной политики не должны затрагивать совместные проекты на орбите.

Автор YouTube-канала "Открытый космос Зеленого кота" Виталий Егоров, комментируя заявление главы "Роскосмоса", отметил, что решение о выходе из проекта МКС является сугубо политическим, поскольку настолько спешный уход со станции не имеет никаких технических обоснований.

"Вместе эффективность станции выше, сама МКС – это гигантский научный и технический комплекс, самое дорогое, самое сложное, что создавало человечество вообще, и просто так сказать "мы передумали", – не совсем рационально. Это, прежде всего, окрашено политически, потому что сейчас у нас с Америкой не лучшие отношения", – приводит его слова радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению Егорова, пилотируемая космонавтика в значительной степени политизирована, поскольку одной из целей данной деятельности является демонстрация возможностей государства. Поэтому собственноручно принятое "Роскосмосом" решение о лишении России возможности осуществлять полеты на МКС выглядит нецелесообразным, уверен эксперт.

"Прерываться на несколько лет и говорить "ну мы потом будем летать в 2028 году", – неправильно. Можно серьезно утерять компетенции, и тогда придется вообще с нуля все производить и – космические корабли, и модули", – добавил Егоров.

26 июля Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что соответствующее решение было принято не 26 июля, а раньше. Так он ответил на вопрос, согласовано ли данное решение с главой государства.