Решение о выходе РФ из проекта МКС было принято до 26 июля – Песков

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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции было принято не сегодня, 26 июля, а раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласовано ли данное решение с главой государства.

"Решение было принято еще раньше", – цитирует его РИА Новости.

Ранее во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация решила выйти из проекта МКС после 2024 года. При этом он пояснил, что предварительно Россия выполнит все свои обязательства перед партнерами.

После ухода с МКС "Роскосмос" приступит к созданию Российской орбитальной служебной станции. Этот проект станет приоритетным для отечественной космической отрасли.

