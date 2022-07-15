"Роскосмос" и NASA подписали соглашение по перекрестным полетам

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"Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.
В организации отметили, что соглашение отвечает интересам России и США. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС. В "Роскосмосе" подчеркнули, что соглашение направлено на эффективную реализацию проектов по исследованию и освоению космического пространства.
"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon станет Анна Кикина. В состав экипажа также вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, которые будут командиром и пилотом соответственно. Между тем в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" попали космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франсиско Рубио.
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