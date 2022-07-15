Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon

Фото: roscosmos.ru/Ирина Спектор

Россиянка Анна Кикина стала членом основного экипажа американского корабля Crew Dragon, запуск которого запланирован на осень 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

В состав экипажа также вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, которые будут командиром и пилотом соответственно. Специалистом миссии-1 станет астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката. Кикина же будет специалистом миссии-2.

В состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" попали космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франсиско Рубио.

"Роскосмос" и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей. Отмечается, что данный документ будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции.

"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", – пояснили в "Роскосмосе".

Ранее сообщалось, что в ночном небе 16 июля москвичи смогут увидеть, как Международная космическая станция пролетит на фоне Луны. В центре города транзит произойдет в 02:05:28. Станция появится над западной частью горизонта в 02:00 и будет двигаться низко над южной частью горизонта.

