Японское космическое агентство не получало уведомлений о выходе РФ из проекта МКС

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Японское аэрокосмическое агентство JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя агентства.

"Японское аэрокосмическое агентство JAXA знает из СМИ о решении России выйти из проекта МКС, однако к настоящему времени уведомлений от России не было, также не было их и у США, поэтому не можем прокомментировать это", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в случае выхода из проекта МКС нужно подать извещение за год, а после этого для сохранения и продолжения проекта необходимо провести обсуждения об условиях выхода.

По словам источника агентства, так как до этого времени не были указаны конкретные сроки выхода РФ из проекта МКС после 2024 года, а от России не поступало извещений по этому вопросу, JAXA затрудняется оценить влияние этого решения на дальнейшую работу станции.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что соответствующее решение было принято не 26 июля, а раньше. Так он ответил на вопрос, согласовано ли данное решение с главой государства.

