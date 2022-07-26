Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС

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Владелец компании SpaceX Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта Международной космической станции.

"Bon voyage", – написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

В переводе с французского данная фраза является пожеланием счастливого пути.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.

