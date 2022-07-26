NASA не получало официального уведомления от РФ о планах выйти из программы МКС

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства не получало официального уведомления от России о выходе из проекта Международной космической станции в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на директора NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

По ее мнению, россияне, как и NASA, думают над тем, что ждет их в будущем.

"Мы планируем переход в 2030 году на использование коммерческих станций на низкой околоземной орбите, у них есть схожий план. Мы тоже думаем об этом переходе", – сказала Гейтенс.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация решила выйти из проекта МКС после 2024 года. При этом он пояснил, что предварительно Россия выполнит все свои обязательства перед партнерами.

Отмечалось, что после ухода с МКС "Роскосмос" приступит к созданию российской орбитальной служебной станции. Этот проект станет приоритетным для отечественной космической отрасли.

В сентябре 2021 года бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой российской орбитальной служебной станции планируется начать в 2026–2027 годах. Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.