Ядерный буксир будет доставлять к планетам станцию – Рогозин

Фото: телеграм-канал "Роскосмоса"

Полет межпланетной станции на ядерном буксире будет занимать долгое время, поэтому космонавты будут летать к дальним планетам на обычном корабле, запущенном на сверхтяжелой ракете, заявил РИА Новости Дмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы Роскосмоса.

По его словам, пока не будут разработаны более мощные двигатели, чем те, которые предполагаются к использованию в ядерном буксире "Зевс", экипажам будет удобнее летать на традиционных средствах.

Как отметил Рогозин, станция, которую будет толкать ядерный буксир, будет эффективна для полетов к дальним планетам, а не к Луне.

Ранее Рогозин сообщил, что космонавты при подлете с Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будут контролировать раскрытие ядерного буксира "Зевс", работая в открытом космосе. Гендиректор "Роскосмоса" отметил сложнейшую механизацию раскрытия батареи радиаторов, которые нужны для сброса излишков тепла.

До этого сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера".

Сообщалось, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.

В свою очередь, Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.